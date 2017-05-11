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Serbest Piyasada Altın Fiyatları

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Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 140,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141 liradan, 928 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 944 liradan, 128 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132 liradan, 907 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 925 liradan, 453 liradan alınan Yarım Ziynet 463 liradan, 227 liradan alınan Çeyrek Ziynet 232 liradan satıldı.

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