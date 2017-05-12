Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 142 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 142,20 liradan, 937 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 951 liradan, 129,70 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 133,70liradan, 915 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 933 liradan, 456 liradan alınan Yarım Ziynet 466 liradan, 228 liradan alınan Çeyrek Ziynet 233 liradan satılıyor.
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