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Serbest Piyasada Altın Fiyatları

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Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,30 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 140,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 140,30 liradan, 923 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 939 liradan, 128 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 132 liradan, 903 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 920 liradan, 450 liradan alınan Yarım Ziynet 460 liradan, 225 liradan alınan Çeyrek Ziynet 230 liradan satılıyor.

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