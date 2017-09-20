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Serbest Piyasada Altın Fiyatları

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Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 147,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 147,70 liradan, 965 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 983 liradan, 133,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137,50 liradan, 944 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 963 liradan, 472 liradan alınan Yarım Ziynet 482 liradan ve 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı.

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