Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 145,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 145,60 liradan, 958 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 974 liradan, 132,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 136,50 liradan, 936 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 955 liradan, 468 liradan alınan Yarım Ziynet 478 liradan ve 234 liradan alınan Çeyrek Ziynet 239 liradan satılıyor.
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