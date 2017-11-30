Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 162,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,40 liradan, bin 69 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 87 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 45 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 65 liradan, 522 liradan alınan Yarım Ziynet 532 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satılıyor.