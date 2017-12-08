  • BIST 107.497
  • Altın 154,686
  • Dolar 3,8575
  • Euro 4,5281
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

» »
Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 155 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 155 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 154,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 155 liradan, bin 20 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 37 liradan, 141 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 145 liradan, 997 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 17 liradan, 499 liradan alınan Yarım Ziynet 509 liradan ve 250 liradan alınan Çeyrek Ziynet 255 liradan satılıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın’da 9 Bin Adet Meyve Fidanı Toprakla Buluşacak08 Aralık 2017 Cuma 11:33
  • Kalkınma Bakanı Elvan, Ekim Ayı Sanayi Üretimi Verilerini Değerlendirdi08 Aralık 2017 Cuma 11:28
  • Tuiosb’ten Bilgilendirme Toplantısı08 Aralık 2017 Cuma 11:28
  • Ko-mek 2. Uluslararası İş’te Kadın Zirvesi’ne Katıldı08 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • Tkdk’dan Kırsala Destek08 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • İzmit Belediyesi’nden Kiralık Yerler08 Aralık 2017 Cuma 10:53
  • Musiad’ın İstişare Toplantısı Konuğu Fatma Şahin Oldu08 Aralık 2017 Cuma 10:53
  • İgiad’da Özdemir İle Yola Devam08 Aralık 2017 Cuma 10:48
  • Akib Akademi’den Firmalara Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Eğitimi08 Aralık 2017 Cuma 10:43
  • 3 İlçeye 250 Milyonluk Yatırım08 Aralık 2017 Cuma 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti