Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 154,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 154,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 154 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 154,20 liradan, bin 15 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 32 liradan, 140,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 144,50 liradan, 992 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 12 liradan, 496 liradan alınan Yarım Ziynet 506 liradan ve 248 liradan alınan Çeyrek Ziynet 253 liradan satıldı.