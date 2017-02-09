Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,10 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 146,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 147,10 liradan, 968 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 984 liradan, 134 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 138 liradan, 946 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 965 liradan, 472 liradan alınan Yarım Ziynet 482 liradan, 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı.
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