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Serbest Piyasada Altın Fiyatları

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Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 143,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 143,80 liradan, 946 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 962 liradan, 131 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135 liradan, 925 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 943 liradan, 462 liradan alınan Yarım Ziynet 472 liradan, 231 liradan alınan Çeyrek Ziynet 236 liradan satıldı.

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