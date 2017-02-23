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Serbest Piyasada Altın Fiyatları

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Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 142,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 142,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 142,70 liradan, 939 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 955 liradan, 130 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 134 liradan, 917 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 936 liradan, 458 liradan alınan Yarım Ziynet 468 liradan, 229 liradan alınan Çeyrek Ziynet 234 liradan satılıyor.

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