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Şerbet Tepsisinde Sigara İkramına Yeşilay’dan ’Kamu Dpotu’

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Şerbet Tepsisinde Sigara İkramına Yeşilay’dan ’Kamu Dpotu’
Tokat'ta Yeşilay Cemiyeti İl Başkanlığı tarafından Anadolu'da nişan, söz ve bayram ziyaretlerinde misafirlere sunulan şerbetin yanında sigara ikram edilmesini...

Tokat'ta Yeşilay Cemiyeti İl Başkanlığı tarafından Anadolu'da nişan, söz ve bayram ziyaretlerinde misafirlere sunulan şerbetin yanında sigara ikram edilmesini sonlandırmak maksadıyla kamu spotu hazırlandı.

Yeşilay Cemiyeti Tokat Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmde, Anadolu'nun bir çok yerinde ve Tokat bölgesinde özel günlerde sıklıkla karşılaşılan sigara ikramının kaldırılması gerektiğine dair mesajlar verildi. Hazırlanması 1 ay süren ve oyuncularının tamamı Yeşilay gönüllülerinden oluşan filmde Tokat'a özgü yöresel ürünlere değinilerek tanıtım çalışması da yapıldı. Filmde gönüllü olarak bulunan oyuncuların bir bölümü rollerini Tokat şivesi kullanarak icra etti.

Hazırlanan filmde senaryo gereği söz kesilmesi için kız evine gelen erkek tarafına şerbet tepsisinde sigara sunuluyor. Sigara kullandığı için KOAH hastalığına yakalanan bir misafirin duruma itiraz etmesi üzerine Yeşilay Tokat Şube Başkanı Dr. Cihat Zülfüoğlulları bu adetin sonlandırılmasını teklif ederek tepsi içerisindeki sigarayı kırıyor. Filmin sonunda da yüzükleri takılan çifte sigaranın şerbet tepsisinde olmadığı gibi hayatlarında da olmaması öğüdü veriliyor.

Filmin yönetmenliği, oyuncular gibi Yeşilay gönüllüsü olan Nazım Caba tarafından üstlenildi. Caba, "Bu filmde özellikle Tokat ilimizde, düğünlerde, bayramlarda, söz kesmelerde sigara ikram etme adetinin yanlış bir uygulama olduğunu yansıtmaya çalıştık. Oyuncularımız hep gönüllü arkadaşlardan oluşmakta. Filmde aynı zamanda Tokat ilimizi de biraz olsun tanıtmaya çalıştık" dedi.

Bu geleneğin insan sağlığıyla beraber ciddi anlamda bir görüntü bozukluğuna da neden olduğunu söyleyen Yeşilay Tokat Şube Başkanı Dr. Cihat Zülfüoğulları ise "Söz kesmelerde özenle kız evi tarafından şerbet tepsisi hazırlanır. Özenle hazırlanan bu şerbet tepsisinde ne yazık ki ilimizde yanlış bir geleneğimiz var. Bu da şerbet tepsisinin içerisine paketi açılmış sigaraların dağıtılarak ikram edilmesi, sunulması. Bu görsel kirlilik için ve sigaranın özendirilmesi konusunda yanlış bir gelenek olduğunu halkımıza vurgulamak adına, Tokatımızda yanlış olan bu 40 yıllık geleneği ortadan kaldırmaya Tokat Yeşilay Şubemizdeki gönüllü arkadaşlarımızla birlikte karar verdik. Böyle bir seremoni gerçekleştirdik. Diyoruz ki şerbet tepsisinde sigaranın olmadığı gibi yeni evlenen çiftlerimizin de hayatlarında da olmasın istiyoruz" dedi.

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