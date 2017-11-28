Serdar Bozkurt: “Oyunu Çirkinleştirmeden Oynadık”

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Galatasaray maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Galatasaray maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi. Bozkurt, oyunu çirkinleştirmeden oynadıklarını ve tecrübe kazandıklarını söyledi.

Galatasaray deplasmanında 5-1 kaybeden Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Serdar Bozkurt, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Maçtan önce oyuncularla konuştuğunu belirten Bozkurt, "Güzel oyun izletelim istedik. Bunu zaman zaman yaptığımızı düşünüyoruz. Çıkarken kaptırdığımız topların cezasını keserler dedik. Bizim liglerimizde bunları pek değerlendirmiyorlar ama Galatasaray'la oynuyorsunuz. İkinci yarıda bu şekilde kaptırdığımız bir top oyunun kırılma anı oldu. Bugün kaybetmiş olabiliriz ama önemli tecrübeler kazandık" ifadelerini kullandı.

"2-1 ya da 3-1 bitseydi, 2. maç daha farklı olurdu"

Maçta kırılma anı yaşadıklarını söyleyen Bozkurt, "Eğer bugün 2-1 ya da 3-1 bitse Galatasaray Sivas'ta zorlanacaktı. Çünkü iyi bir zemin beklemiyor Galatasaray'ı. Hücuma iyi çıkıyorlar. Topa sahip olacağımızı düşünüyorduk ama Galatasaray önde çok bastı ve hücumda etkisiz kaldık. İyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Oyunu çirkinleştirmedik. Ancak kırılmayı çok yaşadık. 3-0'da kırılma yaşandı. 3-1'de bir canlanma olsa da sonrasında çok açık verdik ve bu sonuç ortaya çıktı" diye konuştu.