Serdivan Belediyesinden Vergi Ödemelerinizi Unutmayın Uyarısı

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada; Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs Çarşamba olduğu belirtildi.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada; Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs Çarşamba olduğu belirtildi.

Açıklamada mükelleflerin 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar emlak ve çevre temizlik vergisinin 1'inci taksitini belediyenin www.serdivan.bel.tr internet adresinden ve belediye veznelerinden yapabilecekleri gibi Halkbank şubelerinden ve ATM'lerinden de nakit ve kredi kartıyla ödeme yapabilecekleri ifade edildi. Vergilerini zamanında ödemeyen vatandaşların cezalı duruma düşeceği ve gecikme zammı ödemek zorunda kalacakları hatırlatılarak vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belediye veznelerinin Mayıs ayının son haftasına denk gelen 27-28 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet vereceği belirtildi.