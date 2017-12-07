Serdivan’da 160 Farklı Noktada Asfalt Çalışması Yapıldı

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, asfalt sezonunun başladığı günden bu yana ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız...

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, asfalt sezonunun başladığı günden bu yana ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Asfalt çalışmaları ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; bugüne kadar yaklaşık 160 farklı noktada çalışma yapıldığı ifade edilirken, altyapı işlemlerinin tamamlandığı sokakların sıcak asfaltla kaplandığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında bu hafta Arabacıalanı Mahallesi'ndeki beş sokağın modernize edildiği belirtilirken asfalt serim işlemine hava koşullarına bağlı olarak devam edileceği bildirildi.