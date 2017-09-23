Şeref Çiçek: “Camiamız Gereken Kişilere Gereken Cevapları Verecektir”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısında yardımcı hoca Şeref Çiçek konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısında yardımcı hoca Şeref Çiçek konuştu. Çiçek, "Camiamız gereken kişilere gereken cevapları verecektir" dedi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 67. dakikasında hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilen Şenol Güneş, basın toplantısına çıkamadı. Güneş'in yokluğunda yardımcısı Şeref Çiçek maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Maçtan önce Şenol Güneş'in soyunma odasında konuşma yaptığını söyleyen Çiçek, "Maçtan önce hocamız "rakip nasıl oynarsa oynasın, biz geliştirmeye çalıştığımız, futbolu oynayalım" dedi. Ama maçta zaman zaman Fenerbahçe'nin iyi oynadığı, bizim de iyi oynadığımız dönemde maçta başka durumlar ortaya çıktı ve iyi ortamdan uzak bir durum oldu. Biz Leipzig maçına odaklanacağız ve ardından lig maçımıza odaklanacağız. Hakem kararlarını siz zaten yorumlayacaksınız. Bununla ilgili konuşmaya gerek yok. Diğer konularla ilgili de camiamız gereken kişilere gereken cevapları verecektir" ifadelerini kullandı.