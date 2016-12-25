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Sergei Bazarevich: "Bu Maç İçin Planımız Vardı Ama Bu Bir Yere Kadar İlerledi"

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Sergei Bazarevich: "Bu Maç İçin Planımız Vardı Ama Bu Bir Yere Kadar İlerledi"
Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, "Bu maç için planımız vardı ama bu bir yere kadar ilerledi" dedi.

Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, "Bu maç için planımız vardı ama bu bir yere kadar ilerledi" dedi.

Spor Toto Basketbol Ligi 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor Medical Park'ı 98-78 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bordo-mavili takımın Başantrenörü Sergei Bazarevich, "Büyük bir salonda büyük bir takıma ve koça karşı oynadık. Coşkulu seyirciler maça dahil olmamızı sağladı. Bu maç için planımız vardı ama bu bir yere kadar ilerledi. Rakibimizin derin bir kadrosu var. Memnun olduğum bir nokta rakibimizin ikinci yarı yakaladığı seriye karşı cevap vermemiz oldu" ifadelerini kullandı.

Çinko: "Oyun içinde iyiydik"

Erol Can Çinko, maça iyi başladıklarını ifade ederek, "İlk yarının sonunda kontrolü kaybetsek de oyun içinde iyiydik. İkinci devrede onlar iyi reaksiyon gösterdi. Maçtan kopmadık ama Fenerbahçe iyi bir takım. Kazanmayı bildi. Önümüzdeki hafta Beşiktaş'a iyi hazırlanıp o maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

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