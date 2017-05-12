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Sergi‘nin Açılışını Ardahan Valisi İbrahim Özefe’nin Eşi Hacer Özefe Yaptı

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Sergi‘nin Açılışını Ardahan Valisi İbrahim Özefe’nin Eşi Hacer Özefe Yaptı
Ardahan'da, 23 Şubat İlkokulu öğrencilerinin karma resim sergisi açıldı.

Ardahan'da, 23 Şubat İlkokulu öğrencilerinin karma resim sergisi açıldı.

23 Şubat İlk okulu Spor Salonunda düzenlenen resim sergisi açılışına Ardahan Valisi İbrahim Özefe'nin eşi Hacer Özefe, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Okul Müdürü Gürbüz Yıldız, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Açılış kurdelesini Vali Özefe'nin eşi Hacer Özefe kesti. Sergi açılış öncesi bir konuşma yapan 23 Şubat İlköğretim Okulu Müdürü Gürbüz Yıldız, okul öncesi eğitimde öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için elişi, resim ve boyama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Bu günde yıl içerisinde yaptığımız bu çalışmaları sergiliyoruz. Serginin hazırlanmasında bize destek veren öğrenci velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi‘nin Açılışını Ardahan Valisi İbrahim Özefe’nin Eşi Hacer Özefe Yaptı

Sergi‘nin Açılışını Ardahan Valisi İbrahim Özefe’nin Eşi Hacer Özefe Yaptı

Sergi‘nin Açılışını Ardahan Valisi İbrahim Özefe’nin Eşi Hacer Özefe Yaptı

Sergi‘nin Açılışını Ardahan Valisi İbrahim Özefe’nin Eşi Hacer Özefe Yaptı

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