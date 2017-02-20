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Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğinden, Rektör Biber’e Ziyaret

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Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğinden, Rektör Biber’e Ziyaret
Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı ile yönetim kurulu üyeleri, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı ile yönetim kurulu üyeleri, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bibere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başlı, derneğin yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği ziyaretle ARÜ Rektörü Prof. Dr. Biber'e, görevinde başarılar diledi.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Biber, üniversite ve Ardahan'ın daha çok kaynaşmasını istediklerini söyledi.

"Bu şehrin ufku olacağız" diyen Rektör Biber, "Bizim buradaki derdimiz ve kaygımız bu topraklara olumlu bir şeyler yapmaktır. Bölgesel kalkınmada ne yapmalıyız ve Üniversite olarak kente ne gibi katkılar sunarız. Bunun için de Ardahan'la bir ilişki kuracağız. Ve bu ilişkinin kurulmasında etkin rol oynayacağız. Bunun içinde Ardahan'da olan herkesle başta basın olmak üzere birlikte çalışacağız çünkü burada yaşayan bizleriz." dedi.

Gelişmiş tüm ülkelerde basının dördüncü kuvvet olduğunu hatırlatan Rektör Biber, "Sizler de kamu görevi yapıyorsunuz. Biz de devletin çalışanıyız. O nedenle ortak hedefimiz devletimize hizmet etmek. Yöneticilerin görev yaparken hata yapmamaları mümkün mü? Önemli olan hatayı görüp, düzeltmek. Sizden beklentimiz, hatalarımız olursa gerek sözlü, gerek haberlerinizle doğru yolu görmemiz konusunda yön gösterici, uyarıcı olmanız. Ama, haberinizi yaparken mutlaka bizim de görüşümüzü almanız. Ben Ardahan'ı çok seviyorum. Ve bu kent için, bu ülke için el ele vermeliyiz. Çünkü, hepimizin ortak hedefi bu kente, ülkeye hizmet etmek. Ardahan Üniversitesi'ne yapacağınız her katkının en az üç katı katkı kadar size yaklaşacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın." şeklinde konuştu.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı ise, bölgenin çıkarı için yapılan her çalışmanın destekçisi olacaklarını ifade etti.

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