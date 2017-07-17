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Seri Hırsız Son İşinde Cemaate Yakalandı

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Seri Hırsız Son İşinde Cemaate Yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir camiden üç gün üst üste ayakkabı çalan hırsızlık şüphelisi, cami cemaatine yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir camiden üç gün üst üste ayakkabı çalan hırsızlık şüphelisi, cami cemaatine yakalandı. Zanlı, olay yerine gelen polislere teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu Merkez Camii'nde son 3 gün boyunca üst üste camiden ayakkabı hırsızlığı yaşandı. Yanındaki poşete doldurduğu ayakkabılarla hiçbir şey olmamış gibi camiden ayrılan hırsızlık şüphelisi, son işinde kendisini fark eden bir vatandaş tarafından yakalandı. Cami cemaati tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından poliste kaydı olduğu belirlenen İ.A. (21), Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Yaşananlar, camideki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Hırsızı yakalayan Ertuğrul Özgün, "Namaz kılıyordum. Selam verdiğim sırada ayakkabıları poşete koyduğunu gördüm. Üzerine gittim, camideki diğer kişiler de gelince yakaladık ve polise teslim ettik" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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