Serik Belediyespor İle Akşehirspor Yenişemedi

BAL Ligi 7. Grupta mücadele eden Serik Belediyespor kendi sahasında oynadığı maçta Akşehirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Serik Belediyeapor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maça deplasman ekibi Akşehirspor Mehmet Aksel Karadağ'ın 12. Dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Serik Belediyespor beraberlik golünü 52. dakikada Sinan Kalaycı'nın attığı golle bulurken, mücadele de başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere sona erdi. Serik Belediyespor aldığı beraberlikle 29 puana ulaştı. 5'inci sırada yer alan ve ligde kalma mücadelesi veren Serik Belediyespor, bir sonraki hafta Kepez Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.
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