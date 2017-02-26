  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Serik Belediyespor İle Akşehirspor Yenişemedi

» »
Serik Belediyespor İle Akşehirspor Yenişemedi
BAL Ligi 7. Grupta mücadele eden Serik Belediyespor kendi sahasında oynadığı maçta Akşehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

BAL Ligi 7. Grupta mücadele eden Serik Belediyespor kendi sahasında oynadığı maçta Akşehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Serik Belediyeapor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maça deplasman ekibi Akşehirspor Mehmet Aksel Karadağ'ın 12. Dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Serik Belediyespor beraberlik golünü 52. dakikada Sinan Kalaycı'nın attığı golle bulurken, mücadele de başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere sona erdi. Serik Belediyespor aldığı beraberlikle 29 puana ulaştı. 5'inci sırada yer alan ve ligde kalma mücadelesi veren Serik Belediyespor, bir sonraki hafta Kepez Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Serik Belediyespor İle Akşehirspor Yenişemedi

Serik Belediyespor İle Akşehirspor Yenişemedi

Serik Belediyespor İle Akşehirspor Yenişemedi

Serik Belediyespor İle Akşehirspor Yenişemedi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1.amatör Küme Büyükler Ligi26 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Suriyeli Engelli Vatandaşlara Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi26 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Siverek Belediyespor - Ceylanpınar Belediyespor: 4-026 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Aliağa Masterler: 2 Didim Masterler: 126 Şubat 2017 Pazar 16:58
  • Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’nde Yılmaz Üçkan Dönemi26 Şubat 2017 Pazar 16:58
  • Başkan Vekili Akgül’den Şehit Aileleri Ve Yaşlılara Moral Ziyareti26 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • Salihli’nin Sultanları 2-0’dan Kaybetti26 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • Serik Belediyespor İle Akşehirspor Yenişemedi26 Şubat 2017 Pazar 16:48
  • İnönü Üniversitesi, Spor Tırmanış Büyükler Bolder Türkiye Şampiyonası’na Ev Sahipliği Yaptı26 Şubat 2017 Pazar 16:43
  • Başkan Akın, Azerbaycan-türkiye Tarım İş Formu Toplantısına Katıldı26 Şubat 2017 Pazar 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti