Serik U19 Takımı, Lider Murapaşa’ya Dur Dedi

Bölgesel Amatör Lig'inde Serik Belediyespor U19 futbol takımı namağlup lider Muratpaşa Belediyespor'u farklı mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig'inde Serik Belediyespor U19 futbol takımı namağlup lider Muratpaşa Belediyespor'u farklı mağlup etti.

Serik Çandır Mahallesi Futbol sahasında Muratpaşa Belediyespor'un konu eden Serik Belediyespor'un karşılaşmasını Salih Benli, Latif Şak ve Osman Baran üçlüsü yönetti. Karşılaşamaya hızlı başlayan Serik Belediyespor 6. Dakikada İbrahim Rıdvan Alkan'ın attığı golle Muratpaşa Belediyespor karşısında 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Rakip ceza sahasına peş peşe ataklar yapan yeşil-beyazlılar maçın 14. Dakikasında Muratpaşa Belediyespor'dan Yusuf Can Karakuş'un attığı golle durum 1-1 beraber oldu. Karşılaşmanın 37. Dakikasında Taylan Duman Serik Belediyespor'un ikinci golünü atarak ilk yarının sonucunu belirledi.

Karşılaşmanın ikinciyi yarısında da daha üstün oyun oynayan yeşil-beyazlılar 57. ve 59. Dakikada Necip Sarı, 70. Dakikada Tunahan Bildir, 73. dakikada İbrahim Rıdvan Aydın, 90. dakika Eray Böcü attığı gollerle Muratpaşa Belediyespor'u a 7-1 mağlup etti.

Serik Belediyespor U-19 takımının maçını izlemeye Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Belediyespor Başkanı Rakip Utan ve AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan da maç sonunda genç futbolcuları tebrik ettiler.