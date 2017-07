Serik’te Demokrasi Nöbeti

Tüm yurtta olduğu gibi Antalya'nın Serik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik nöbeti tuttu.

Tüm yurtta olduğu gibi Antalya'nın Serik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik nöbeti tuttu. Çınaraltı meydanında düzenlenen törene Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Ece, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, resmi daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, oda temsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Müftü Vekili Ahmet Yalnızkurt tarafından Kur'an tilaveti ile devam etti. Açılış konuşmasını yapan Kaymakam Haluk Şimşek, "Geçen yıl bugün bu saatlerde meydana gelen kalkışma hareketini aldığımızda ilk başta inanamadık fakat daha sonra gerçeği öğrendik. Her savaşın bir kuralı vardır düşmanla savaşırken bile sivil hedefler varsa vurulmaz onların üzerine bomba atılmaz. Bu teröristler kendi halklarının üzerine bomba attılar kurşun sıktılar yapılabilecek her türlü şeyi yaptılar. Halkımızın kahramanlığı işte burada meydana geldi. Zaten destan olmasının sebebi budur. Bu insanlar kendi halkına hainlik yaptılar küçük gördüler. Bu insanlar sonuçta bu ülkenin insanları. Bu ülkenin okullarında yetiştiler aman kendi ülkesini insanlarına hainlik yaptılar. Bunu yaparken de kendilerini haklı göstermek için halkı küçük gördüler. Halkla bir şey olmaz biz yönetime el koyacağız dediler. Bu halk çok tecrübeli bir halktır. 1827'den beri demokrasi ile bağdaşık bir halk 1946'dan beri rejimle yürüyen bir halk. Herkesin siyasi bir partisi var siyasi görüşü var. İktidara birisi gelir birisi gider demokrasiler böyledir. Tüm dünyada demokrasiler böyledir. Türkiye'de de oturmuş bir demokrasi anlayışı vardır" dedi. .

Belediye Başkanı Ramazan Çalık ise "Bu milletin bu memleketin bayrağımızın ayakta kalmasını sağlayan yaptığı büyük önderliğiyle başkomutanlığıyla bu memleketin bu günlere tekrar kavuşması sağlan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Türk milleti gerektiğinde üzerine düşeni yapmaya her zaman hazırdır. Her zaman sağduyuludur. Her zaman Vatanı ve Milleti için, Bayrağı için, Toprağı için şehit düşmeye hazırdır. Ne mutlu bu vatan, bu millet, bu bayrak için şehit düşenlere, ne mutlu bu memleket için canını ortaya koyanlara." Şeklinde konuştu.

Nöbete konuşmacı olarak katılan Engin Noyan, sahneye haki yeşil renkli kamuflaj askeri kıyafetle çıktı. Noyan, FETÖ terör örgütünün darbe kalkışmasına hazırlanış dönemi ve son gelinen noktayı anlattı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Destanı klibi izlendi. 15 Temmuz Destanı pankartı ayrı bir kürsüde açılan anı defteri halka açıldı. Anı defterine ilk duygularını yazan Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Ece, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan oldu.

Saat 00.13'te okunan Sala'nın ardından programa katılan protokol ve vatandaşlarca demokrasi nöbeti devam etti.