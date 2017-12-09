  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 10 °C

Serik’te Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı

» »
Serik’te Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı
Antalya'nın Serik İlçesi'nde umreye gidecek 194 kişi dualarla uğurlandı.

Antalya'nın Serik İlçesi'nde umreye gidecek 194 kişi dualarla uğurlandı.

Serik Belediyesi ve Yeni Dünya Vakfı'nın işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Umre yolculuğu için Serik Belediyesi toplantı salonunda uğurlama töreni düzenlendi. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın da katıldığı uğurlama töreni, Yukarıkocayatak Camii İmam Hatibi Nevzat Şen'in okuduğu Kur'an- Kerim'le başladı. Tören, Hastane Camii İmam Hatibi Mustafa Öz, Kadriye Mahalle Camii Müezzin Kayyumu Ramazan Çakmak'ın okuduğu ilahilerle devam etti. Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Umreye gidecek olan vatandaşlardan sadece ibadet eksenli bir yolculuk yapmalarını, Allah için umreyi tamamlamalarını istedi.

Çalık; "İslam ve Türk coğrafyasının bayraktarlığını yapan bir milletiz"

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da "Kutsal topraklarda geçireceğiniz her dakikanın kıymetini bilin. Alış verişi unutun ibadete odaklanın dualarınızı memleketimiz için eksik etmeyin. İslam coğrafyasına ve Kudüs'e bol dua etmenizi rica ediyorum. Hepimizin yüreği kanıyor Allah korusun biz birlik ve beraberliğimizi gösteremezsek bize bu dünyada yaşama şansı vermeyecekler. Bütün İslam coğrafyası için memleketimiz için Serik'imiz için hepimiz için dua edin. Allah rızasını alabilmek için makamlarda durmak Yüce Mevla'mda böyle hizmetleri nasip ettiği için Allah'a hamt olsun şükürler olsun. Hayırlara vesile olabileceksek bu makamlarda oturalım, ama hayırlara vesile olamayacaksak bu makamlarda oturmanın hiçbir anlamı yok. El ele gönül gönüle verelim. Çünkü biz hem İslam coğrafyasının hem Türk coğrafyasının bayraktarlığını yapan bir milletiz. Biz ayakta kalmak zorundayız. Biz ayakta kaldığımız sürece bu coğrafya hayatta kalacak. Bunun bilincindeyiz bunun için çalışmalıyız. Gönülden dua edin hepinize şimdiden mübarek olsun yolunuz açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından, umreye gidecek olan 194 kişi Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve İlçe Müftüsü İbrahim Keser tarafından uğurlandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müftü Kulaz, Hatıra Ormanına Ağaç Dikti09 Aralık 2017 Cumartesi 09:18
  • Aslına Uygun Yazılan Hat Levhası Rüstempaşa Camii’ne Hediye Edildi09 Aralık 2017 Cumartesi 09:18
  • Güzelbahçe Ve Narlıdere’de Su Kesintisi09 Aralık 2017 Cumartesi 09:13
  • Hayri Samur, Dördüncü Kez Yılın Belediye Başkanı Seçildi09 Aralık 2017 Cumartesi 09:13
  • Çanakkale’den Günümüze Asırlık Gelenek: "40 Hatim"09 Aralık 2017 Cumartesi 09:03
  • Ünlü Botanikçi Dört Yeni Bitki Türü Keşfetti09 Aralık 2017 Cumartesi 09:03
  • Konak Meydanı Kitap Okuma Grubu, Başkan Alıcık’ı Ziyaret Etti09 Aralık 2017 Cumartesi 08:58
  • Vali Ceylan’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı09 Aralık 2017 Cumartesi 08:43
  • Yaralı Atmaca Emin Ellerde09 Aralık 2017 Cumartesi 08:43
  • Akçakoca’da Deniz Salyangozu Sevkiyatı Sürüyor09 Aralık 2017 Cumartesi 08:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti