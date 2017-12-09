Serik’te Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde umreye gidecek 194 kişi dualarla uğurlandı.

Antalya'nın Serik İlçesi'nde umreye gidecek 194 kişi dualarla uğurlandı.

Serik Belediyesi ve Yeni Dünya Vakfı'nın işbirliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Umre yolculuğu için Serik Belediyesi toplantı salonunda uğurlama töreni düzenlendi. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın da katıldığı uğurlama töreni, Yukarıkocayatak Camii İmam Hatibi Nevzat Şen'in okuduğu Kur'an- Kerim'le başladı. Tören, Hastane Camii İmam Hatibi Mustafa Öz, Kadriye Mahalle Camii Müezzin Kayyumu Ramazan Çakmak'ın okuduğu ilahilerle devam etti. Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Umreye gidecek olan vatandaşlardan sadece ibadet eksenli bir yolculuk yapmalarını, Allah için umreyi tamamlamalarını istedi.

Çalık; "İslam ve Türk coğrafyasının bayraktarlığını yapan bir milletiz"

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da "Kutsal topraklarda geçireceğiniz her dakikanın kıymetini bilin. Alış verişi unutun ibadete odaklanın dualarınızı memleketimiz için eksik etmeyin. İslam coğrafyasına ve Kudüs'e bol dua etmenizi rica ediyorum. Hepimizin yüreği kanıyor Allah korusun biz birlik ve beraberliğimizi gösteremezsek bize bu dünyada yaşama şansı vermeyecekler. Bütün İslam coğrafyası için memleketimiz için Serik'imiz için hepimiz için dua edin. Allah rızasını alabilmek için makamlarda durmak Yüce Mevla'mda böyle hizmetleri nasip ettiği için Allah'a hamt olsun şükürler olsun. Hayırlara vesile olabileceksek bu makamlarda oturalım, ama hayırlara vesile olamayacaksak bu makamlarda oturmanın hiçbir anlamı yok. El ele gönül gönüle verelim. Çünkü biz hem İslam coğrafyasının hem Türk coğrafyasının bayraktarlığını yapan bir milletiz. Biz ayakta kalmak zorundayız. Biz ayakta kaldığımız sürece bu coğrafya hayatta kalacak. Bunun bilincindeyiz bunun için çalışmalıyız. Gönülden dua edin hepinize şimdiden mübarek olsun yolunuz açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından, umreye gidecek olan 194 kişi Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve İlçe Müftüsü İbrahim Keser tarafından uğurlandı.