  • BIST 106.215
  • Altın 156,956
  • Dolar 3,8498
  • Euro 4,5501
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 7 °C

Serka, 3 Bin 68 Kişiye Girişimcilik Belgesi Verdi

» »
Serka, 3 Bin 68 Kişiye Girişimcilik Belgesi Verdi
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2011 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılan 3 bin 68 kişiye girişimcilik...

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2011 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılan 3 bin 68 kişiye girişimcilik belgesi verdi.

SERKA'nın KOSGEB işbirliğiyle 2011 yılından beri düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerine 2017 yılında da devam edildi. SERKA uzmanları tarafından ücretsiz verilen 32 saatlik eğitimler Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı kent merkezi ile ilçelerde yapıldı. Bu yıl 4 il ve ilçelerinde açılan 14 kurstan toplam 309 kişi Uygulamalı Girişimcilik Belgesi almaya hak kazandı.

2011 yılından beri devam eden kurslarda bugüne kadar toplam 3 bin 68 kişi girişimcilik belgesi aldı. Girişimcilik kursu en çok Ağrı'da rağbet gördü. 2011 yılından bugüne kadar Ağrı kent merkezi ile ilçelerde açılan toplam 53 kurstan bin 168 kişi belge almaya hak kazandı. Kars'ta 41 kurs açılırken, bu kurslara başvuran girişimci adaylarından bin 61'i belge aldı. Ardahan'da açılan 23 kurstan 629 kişi, Iğdır'da ise 9 kurstan 210 kişi girişimcilik belgesi aldı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimci adayları KOSGEB'e başvuru hakkı kazanıyor ve başarılı bulunan girişimcilere iş kurmaları halinde KOSGEB tarafından 50 bin TL'ye kadar hibe ve 100 bin TL'ye kadar da faizsiz kredi veriliyor. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla verilen eğitimlerde katılımcılara, girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikirlerinin geliştirilmesi, yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri, pazar araştırması, pazarlama, üretim, yönetim, finansal planlar, iş planının yazılması ve sunumu konularında bilgi veriler veriliyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altıntaşlı Çiftçileri Sevindiren Erteleme Kararı06 Aralık 2017 Çarşamba 11:28
  • Yılın Yerel Yöneticisi Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 11:18
  • Kestane Fiyatlarındaki Artış Tezgahları Vurdu06 Aralık 2017 Çarşamba 11:13
  • İlber Ortaylı 8 Aralık’ta Osmaniye’de06 Aralık 2017 Çarşamba 10:58
  • Kestane Fiyatları Cep Yakıyor06 Aralık 2017 Çarşamba 10:48
  • Milletvekili Ilıcalı, Şoförleri Dinledi06 Aralık 2017 Çarşamba 10:48
  • Gündoğan’dan Uluslararası Sivil Havacılık Günü Mesajı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:38
  • Uşak’ta İranlı Türk Yönetmenlerin Kısa Filmleri Seyirciyle Buluşacak06 Aralık 2017 Çarşamba 10:38
  • Genç Ressamlar Aso’da Buluştu06 Aralık 2017 Çarşamba 10:28
  • Başkan Kara’nın Kilis’in Kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü Mesajı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti