Serka, 3 Bin 68 Kişiye Girişimcilik Belgesi Verdi

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2011 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılan 3 bin 68 kişiye girişimcilik...

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2011 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılan 3 bin 68 kişiye girişimcilik belgesi verdi.

SERKA'nın KOSGEB işbirliğiyle 2011 yılından beri düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerine 2017 yılında da devam edildi. SERKA uzmanları tarafından ücretsiz verilen 32 saatlik eğitimler Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı kent merkezi ile ilçelerde yapıldı. Bu yıl 4 il ve ilçelerinde açılan 14 kurstan toplam 309 kişi Uygulamalı Girişimcilik Belgesi almaya hak kazandı.

2011 yılından beri devam eden kurslarda bugüne kadar toplam 3 bin 68 kişi girişimcilik belgesi aldı. Girişimcilik kursu en çok Ağrı'da rağbet gördü. 2011 yılından bugüne kadar Ağrı kent merkezi ile ilçelerde açılan toplam 53 kurstan bin 168 kişi belge almaya hak kazandı. Kars'ta 41 kurs açılırken, bu kurslara başvuran girişimci adaylarından bin 61'i belge aldı. Ardahan'da açılan 23 kurstan 629 kişi, Iğdır'da ise 9 kurstan 210 kişi girişimcilik belgesi aldı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan girişimci adayları KOSGEB'e başvuru hakkı kazanıyor ve başarılı bulunan girişimcilere iş kurmaları halinde KOSGEB tarafından 50 bin TL'ye kadar hibe ve 100 bin TL'ye kadar da faizsiz kredi veriliyor. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla verilen eğitimlerde katılımcılara, girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikirlerinin geliştirilmesi, yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri, pazar araştırması, pazarlama, üretim, yönetim, finansal planlar, iş planının yazılması ve sunumu konularında bilgi veriler veriliyor.