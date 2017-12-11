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Serka Yönetim Kurulu Toplantısı, Sarıkamış Kütük Ev’de Yapıldı

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Serka Yönetim Kurulu Toplantısı, Sarıkamış Kütük Ev’de Yapıldı
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 56. Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Sarıkamış'taki Kütük...

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 56. Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Sarıkamış'taki Kütük Ev'de yapıldı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki Kütük Ev'de SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Rahmi Doğan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ağrı, Ardahan ve Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası başkanları, Ardahan İl Genel Meclisi başkanı ile SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu katıldı.

Toplantıda, SERKA'nın faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin yatırım ve tanıtım stratejileri ile devam eden projeler görüşüldü.

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