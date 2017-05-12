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Sermek’te Eserler Görücüye Çıktı

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Sermek’te Eserler Görücüye Çıktı
Serdivan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği Serdivan Meslek Edindirme Kursu (SERMEK) kursiyerlerinin yıl boyunca...

Serdivan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği Serdivan Meslek Edindirme Kursu (SERMEK) kursiyerlerinin yıl boyunca emek vererek yaptıkları eserler yıl sonu sergisi ve sertifika töreninde görücüye çıktı.

Serdivan Belediyesi eski Hizmet Binası önünde, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileri ile başlayan yıl sonu sergisi ve sertifika programına il ve ilçe protokolünün yanı sıra kursiyerlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. El ve makine nakışı, pike, mefruşat, filografi, ahşap, yağlı boya, iğne oyası gibi farklı branşlardan toplam 500 eserin görücüye çıktığı sergide 38 kurstan bine yakın kursiyerin el emeği yer alıyor.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada Serdivan genelindeki tüm mahallelerde halk eğitim kursu açıldığı ifade edilirken eğitim veren kurslar vesilesiyle kursiyerlerin el becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal hayatlarına da katkı sağlandığı belirtildi. Eğitim bizden sloganıyla yıl boyunca açık lise ve açık ortaokul alanlarında da hizmet verildiği belirtilirken 396 kurstan 6344 kursiyerin sertifika sahibi olduğu bildirildi. Eğitimlerinin sonunda sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, sertifikalarını Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un eşi Aylin Özer Coş, Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker'in eşi Rüveyde Ülker, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Serdivan Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu'ndan aldı.

Sermek’te Eserler Görücüye Çıktı

Sermek’te Eserler Görücüye Çıktı

Sermek’te Eserler Görücüye Çıktı

Sermek’te Eserler Görücüye Çıktı

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