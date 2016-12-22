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Şermet: "Skor Kötü Ama Trabzonspor’u Gördük"

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Şermet: "Skor Kötü Ama Trabzonspor’u Gördük"
Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet, Trabzonspor karşısında ellerinden gelen mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Bizim Trabzonspor'a...

Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet, Trabzonspor karşısında ellerinden gelen mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Bizim Trabzonspor'a 5-0 mağlup olmamızı kimse yadırgamaz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Kızılcabölükspor'da Teknik Direktör Hasan Şermet, kötü bir skor almalarına rağmen Trabzonspor'u gördüklerini belirterek, "Bizim adımıza güzel bir ortam vardı. Skor kötü ama Trabzonspor'u gördük. Bizi en iyi şekilde ağırladılar. Gerçekçi olarak bakarsak ortada bir kalite farkı var. Elimizden gelen mücadeleyi yapmak istedik. Temassız oynamak istedik. Basit oynamaya çalıştık. Ama maalesef istediklerimizi yapamadık. Çıkışlarda top kaybetmemiz ortaya bu skoru çıkardı. Çocuklar ellerinden geleni yaptı. Bizim için ve oyuncularımız için iyi bir tecrübe oldu. Buralarda olmak isteyen oyuncularım da ortamı görmüş oldu. Biz Denizli'de bir mahalle takımıyız ve bizim Trabzonspor'a 5-0 mağlup olmamızı kimse yadırgamaz" ifadelerini kullandı.

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