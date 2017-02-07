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Sertifikalı Borsa Yatırım Eğitimleri Başladı

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Sertifikalı Borsa Yatırım Eğitimleri Başladı
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde geçen dönem açılan Finans Laboratuvarı'nda sertifikalı borsa eğitimi başladı.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde geçen dönem açılan Finans Laboratuvarı'nda sertifikalı borsa eğitimi başladı.

Toplam 12 dersten oluşan ve laboratuvarda online olarak düzenlenen eğitimler, tüm öğrencilere hizmet veriyor. Bahar yarıyılı boyunca sürecek olan eğitimler, farklı fakülteler ve bölümlerde okuyan öğrencilerin ders programları gözetilerek tekrarlı şekilde veriliyor. Toplamda 24 saat süren eğitimlere katılan öğrenciler, 3 Mayıs 2017 tarihinde İşletme Fakültesi'nde yapılacak sertifika sınavına girmeye hak kazanacak.

FinLab Finans Laboratuvarı koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Sinan Esen, konu hakkında yaptığı açıklamada, öğrencilerden uzun zamandır finansal piyasalarda yatırım konusunda sertifikalı eğitim talebi geldiğini, bu eğitimlerden ilkini ise bu dönem başlatmış olduklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Esen, "Öğrencilerimizin programdan yararlanabilmesi için öncelikle bit.ly/FinLab2017 adresinden online olarak kayıt olmaları gerekmektedir. Kapasitenin sınırlı olması sebebiyle öğrencilerimizin derslere gelmeden önce laboratuvar görevlilerinden randevu almalarını istiyoruz" dedi. Finans alanında akademik çalışma yapan akademisyen ve öğrencilere de müjdeli bir haber veren Esen, sözlerini şöyle sürdürdü: "İş Yatırım'ın sağladığı yeni bir veri tabanı sayesinde hisse senetlerinin geçmişe dönük fiyat ve işlem hacmi verilerini finans alanında akademik çalışma yapmak isteyen üniversitemiz personeline ve öğrencilerine sunmaya başladık. Bunun için araştırmacılarımızı FinLab'a bekliyoruz."

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