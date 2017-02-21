Sertifikalı Pastacılar

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB), İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, Karabağlar Mesleki Eğitim Merkezi ve İŞKUR ortaklığıyla...

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB), İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, Karabağlar Mesleki Eğitim Merkezi ve İŞKUR ortaklığıyla düzenlenen İş Garanti Pastacılık Kursunda başarılı olan 27 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

İş Garanti Pastacılık Kursunda başarılı olan 27 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Törene katılan İESOB başkanı Zekeriya Mutlu, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı Hamdi Yapıcı, İŞKUR ve Milli Eğitim ilçe müdürlükleri temsilcileri ile çok sayıda oda başkanı başarılı kursiyerlere sertifikalarını verdi. Törende konuşan Başkan Zekeriya Mutlu, dünyanın bir numaralı sorununun işsizlik olduğuna dikkat çekerek "Türkiye'de işsizlik yüzde 12, İzmir'de yüzde 15. O zaman Türkiye'de herkesten çok bizim çalışmamız ve daha çok iş vermemiz lazım. Başarının sırrı yaptığın işi en iyi yapmaktan geçer. Sizden 510 saat aldığınız eğitimi iyi değerlendirmenizi ve ustanızın size öğrettiklerini en iyi şekilde çalışarak göstermenizi istiyorum" dedi.

"Esnaf ve sanatkarlara sahip çıkın"

Esnaf sanatkarlara herkesin sahip çıkması gerektiğini söyleyen Başkan Mutlu, "Esnaf ve sanatkar dediğiniz kesim, sizin hayatınızın ayrılmaz parçalarıdır. Onlara sahip çıkın. Esnaf sanatkarlar anahtarlarınızı teslim ettiğiniz, güvendiğiniz, ay sonunda paranız bittiğinde yazdırabildiğiniz insanlardır. Dostunuz, ailenizden birisidir. Siz onlara sahip çıkacaksınız ki bizde çocuklarımıza iş kuralım. Eğer mahallenizde onların ışıkları sönmüşse, mahalleniz karanlık olur oraya kimse girmez" diye konuştu.

"Emek sarf etmemiz gerekiyor"

Mezun olan herkesin artık iş sahibi olduğunu belirten Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ise, "Bizim insanlarımızın iş bulmaları için daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Devletimiz sağ olsun 3,5-4 aylık süre içerisinden kursiyerlerimize kimseye yük olmayacak şartlar oluşturuyor. Karabağlar Kaymakamlığı olarak kendi iş yerini kurmak isteyenlere maddi destekte bulunabiliyoruz" ifadelerine yer verdi. Sertifika töreni, öğrencilerin hazırladığı unlu mamul ürünlerinin protokol üyeleri ve katılımcılara ikram edildiği kokteyl ile sona erdi.