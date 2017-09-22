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Serttaş; "Tarım Liseleri Ve Üniversiteleri, Tarımı Bilim Dalı Haline Getirecek"

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Serttaş; "Tarım Liseleri Ve Üniversiteleri, Tarımı Bilim Dalı Haline Getirecek"
Serttaş Bakliyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Serttaş, tarım lisesi ve üniversitesi kurulmasıyla ilgili çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini...

Serttaş Bakliyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Serttaş, tarım lisesi ve üniversitesi kurulmasıyla ilgili çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Tarım liseleri ve üniversiteleri tarımı bilim dalı haline getirecektir" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Serttaş, tarım arazilerini verimli kullanabilmek için en düşük maliyetle en kaliteli ürünün elde edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyamızın nüfusu giderek artıyor. Bunun sonucu olarak sulanabilir tarım arazileri ve doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bu kaynaklarımızı hızla tüketmemek ve tarım arazilerinin ömrünü uzatmak için, onları olabildiğince doğru kullanıp alabileceğimiz en iyi verimi almamız gerekiyor. Bunun yolu da en düşük maliyetle en kaliteli ürünü elde edebilmekten geçiyor. Böyle bir sonucu elde edebilmemiz için tarıma daha bilimsel yaklaşmamız lazım. Dolayısıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'nın müjdesini verdiği tarım liseleri ve üniversitelerinin kurulması hem tarım sektörüne kalifiye eleman kazandıracak hem de tarımı sadece gelişigüzel gerçekleştirilen bir faaliyet olmaktan çıkarıp üniversitelerde okutulan bir bilim dalı haline getirecektir" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba'nın, tarım ile ilgili birçok konuda çalışıldığını ve projeler yürütüldüğünü belirttiğini anımsatan Serttaş, "Tarım ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan en önemli sektörlerden biridir. Hem kırsal nüfusun büyük bir çoğunluğunun temel geçim kaynağı hem de ihracatımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle en ufak bir toprak parçasını dahil korumak ve iyi değerlendirmek büyük önem teşkil ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, devletimizin sulama sistemleri, ihracat, çiftçilere sağlanan destek imkanları gibi tüm konularda çalışma yürüttüğünü ve daha fazla verim alabilmek adına birçok proje geliştirdiğini belirtti. Bu nedenle tarıma verdiği önem ve ülkemizin kalkınmasına sağlayacağı katkı konusunda duyduğu güven için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

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