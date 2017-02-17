IHAAW155430-YRL/17-02-2017 - Servergazi Mahallesi'nde kavşak düzenlemesi (Fotoğraflı) DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi Servergazi Mahallesi kavşağında düzenleme çalışması başlattı. Merkezefendi Belediyesi Servergazi Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Çınar Caddesi'ni birleştiren, 204 ila 205 sokağın kesiştiği noktada kavşak düzenlemesi yapıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Subaşıoğlu, görevli personellere de kolaylıklar diledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "İlçemizde kavşak düzenlemelerimizde var. Belediye olarak kavşaklarda meydana gelebilecek trafik kazalarını önleme noktasında düzenlemeler yapıyoruz. Servergazi Mahallemizde de Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Çınar Caddesi'ni birleştiren, 204 ila 205 sokağın kesiştiği noktada kavşak düzenlememiz şuanda yapılıyor" dedi. Gerçekleştirilen kavşak düzenlemesinde toplamda 2 bin 133 metrekare alanda 360 ton asfalt çalışması, 892 metrekare bordür döşemesi ve 803 metrekare parke döşemesi yapılıyor. (SÇ-SÇ-Y) 17.02.2017 15:57:11 TSI NNNN
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Servergazi Mahallesi’nde Kavşak Düzenlemesi
IHAAW155430-YRL/17-02-2017 - Servergazi Mahallesi'nde kavşak düzenlemesi (Fotoğraflı) DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi Servergazi Mahallesi...
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