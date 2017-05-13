Servis Midibüsü İki Tırın Arasında Kaldı: 8 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada servis midibüsü iki tırın arasında kaldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada servis midibüsü iki tırın arasında kaldı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 KR 9612 ve 41 BG 884 plakalı tırlar ile 34 ZR 9612 plakalı servis midibüsü zincirleme kaza yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan güvenlik görevlilerini taşıyan servis midibüsü, kazanın ardından iki tırın arasında sıkıştı. Kazada iki yolcu midibüs içinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüste sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altında alındı. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.