Ses Dalgaları İle Yağlardan Kurtulmak Mümkün

Bihter Fidangül, Ultra Lipo Kavitasyon ultrasonik ses dalgaları ile yağ hücrelerinin yakılmasıyla kilo vermenin mümkün olduğunu söyledi.

Bihter Fidangül, Ultra Lipo Kavitasyon ultrasonik ses dalgaları ile yağ hücrelerinin yakılmasıyla kilo vermenin mümkün olduğunu söyledi.

Dermaslim Estetik Ve Güzellik Merkezi Kurucusu Bihter Fidangül, "Ultra Lipo Kavitasyon Son yıllarda ultrason teknolojisi kozmetik ve estetikte geniş bir uygulama alanına sahip ve dünyada kendini kanıtlamış güvenli bir teknolojidir. Lipo-cav bölgesel yerleşmiş yağların giderilmesinde ve selülitli görünümün azalmasında, ister tek başına, ister diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kombine kullanılabilen çok gelişmiş ultra Kavitasyon sistemi. Bu yöntem bel, karın, göbek, sırt ve kollardaki zor çözülen depo yağlardan kurtulmak için uygulanan non-invaziv yöntemler içeresinde en gelişmişidir" dedi.

Son yıllarda tüm dünyada kendini kanıtlamış en güvenilir yöntemlerden birisi olan ultrason yönteminin, kozmetik ve estetik amaçlı geniş uygulama alanlarda başarılı sonuçlar elde edildiğini kaydeden Fidangül, "Yerleşmiş bölgesel yağları parçalayıp eritmek ve selülitli bölgeleri yok etmek amacıyla kullanılan bu güçlü sistem hem kadın hem de erkeklerde uygulanabiliyor. Bölgesel zayıflama ve kilo vermede hedeflenen cildin dış yüzey bölgesine ultrason dalgaları uygulamak suretiyle yağ dokularında ani basınç değişiklikleri ile yağ hücrelerinin hücre çeperlerini parçalama ve hücre sıvısının dışarı çıkarak yağ hücresi parçalama esasına dayanan bir bölgesel zayıflama yoludur. Özellikle selülit türü inatçı kiloların olduğu bölgelere uygulanan Kavitasyon tekniği, selülite kalıcı çözüm ve tedavi olmakta ve hastalar ileriki yaşamlarında büyük oranda bu sorunlardan kurtulmuş olarak yaşamaktadırlar. Kavitasyon basınç değişiklikleri uygulaması sayesinde yağ dokularının yapılarını bozmaktadır. Yağ hücresi kalıntıları lenf yoluyla vücut dışına atılmaktadır. Kavitasyon zayıflama seanslarında daha ilk seanstan itibaren 1-2cm arası bir beden incelmesi mümkündür. Eğer bölgesel kilolardan aşırı şikâyetçi iseniz haftada 2 seans, normal bir kilo sorunu varsa haftada 1 seans Kavitasyon uygulaması yeterlidir. Kavitasyon tedavisi esnasında bölgesel zayıflama sürecini hızlandırmak için bir takım diyet ve egzersiz reçeteleri de destek olarak uygulanmaktadır. Kavitasyon tekniği uygulanmadan evvel tedavi edilecek bölgeye jel sürülür. Böylece ses dalgaları cilt altındaki yağ dokularına daha iyi odaklanır" diye konuştu.

Kavitasyon aslında ses frekansları kullanılarak icra edilen bir tür lipoliz yöntemi olduğunu belirten Fidangül, "Ancak lipoliz de kimyasal maddeler ile yağ eritilir iken Kavitasyon yönteminde ultrason frekansları ile yağ parçalaması (lizis)yani parçalanması tecrübe edilmektedir. Liposuction veya abdominoplasti yani karın germe denilen yöntemlere alternatif olarak, ameliyatsız çözüm isteyen kişiler için teknolojiyle birlikte tıbbın varabileceği gerçek sonuçlar vaat eden, bilimsel bir uygulamadır" açıklamalarında bulundu.

Lipokav Kavitasyon avantajları nelerdir?

Bihter Fidangül, "Güvenlidir, ağrısızdır, cerrahi müdahale gerektirmez, selülit ve yağ parçalamada son derece etkilidir. İstatistiksel olarak, işlem gören bölgelerin çapında 5-7 seans sonrasında en az 3-7 cm" e kadar olan bir azalma elde etmek mümkün olabilmektedir. Erkeklere de bu uygulamaları rahatça yapılabilir. Bu sistemde erkek, kadın ayrımı yoktur. Ama erkeklerin göbek sorununa çözümde en etkin yöntemdir. İlerleyen yaşlarda oldukça büyük bir yağ tabakası ile hayatlarını sürdüren birçok erkek, Lipo-Cav ile kısa sürede göbek ve bel bölgesindeki yağlardan kurtuluyor. Özellikle spor yapmalarına rağmen erkeklerde bel bölgesindeki yağlar bir türlü gitmek bilmez, işte tamamen fit görünümde olup sadece bel bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyen erkekler de, bu yöntem sayesinde istedikleri vücuda sahip olabilirler. Ayrıca obezite hastalarında da kilo verme sürecini kısaltıyor. Lipo-Cav yerleşmiş bölgesel yağların eritilmesinde, selülitli bölgenin tedavisinde tercih edildiği gibi, obez durumlarda da kilo verme sürecini hızlandırmada güvenilir bir şekilde kullanılan en yeni yöntemlerden birisi. Doktor kontrolü altında beslenme alışkanlığının düzenlenmesi ve diğer destek programların uygulanması sonucu obezite de oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bu yöntem ergenliği tamamlamış herkeste güvenilir şekilde uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

"Lipo-Cav'ın diğer yöntemlerle kıyaslandığında, uygulamaların ağrısız acısız olması, seanstan sonra hemen günlük yaşama devam edilebilmesi, uygulama yerlerinde herhangi bir morluk söz konusu olmaması ve sonrasında da herhangi bir ağrı-sızının olmaması Lipo-Cav'ı diğer yöntemlerden üstün kılıyor" diyen Bihter Fidangül, "Uygulamaya başlamadan üç gün önce ve sonraki günlerde en az 3 litre su içilmesi gerekiyor. Eritilmiş olan yağların vücuttan atılması için son derece önemli ve mutlaka uyulması gereken bir kuraldır. Haftada bir seans olmak üzere, genelde 6veya10 seans arası kişinin durumuna göre planlanıyor. Birlikte yapılması gereken yardımcı uygulamalara göre bu seanslar değişkenlik gösterebilir. Bir seans ortalama 30-40 dakika arası değişiyor. Tedavinin kalıcılığını sağlamak için seanslar tamamlandıktan sonra dört ay süreyle ayda bir seans, daha sonra 3'er ay aralıklarla tek seans yapılması ise mükemmel kalıcı sonuçlar oluşturmaktadır" diye konuştu.

Bihter Fidangül, Lipo Kav'ın sakıncalı olan durumları şöyle sıraladı:

"Yüksek tansiyon, koroner kalp hastalığı, diyabet, uygulama bölgesinde yara veya dermatit bulunması, uygulama bölgesinde metal protez olması, hamilelerde, akut veya kronik hastalıklar, ciddi patolojik değişiklikler yaşamış kişilerde kullanılmaz."

Seans süresince kulağa ıslık gibi bir ses geleceğini ve bunun tamamen zararsız olduğunu ifade eden Bihter Fidangül, "Seans sonrası idrarda koyulaşma gözlenebilir. Bu yüzden seanstan 3 gün öncesi ve uygulamalar süresince ortalama 3 litre su içilmesi gerekmektedir. Egzersiz yapılması da yağların yakımını kolaylaştıracaktır. Kavitasyon uygulaması ultrasound tetkikine benzemektedir. İşlem yapılacak bölgeye, kayganlığı sağlayan ultrasound jeli sürülür ve bu bölgelerde cihaz başlığı aynen ultrasound tetkikinde olduğu gibi gezdirilir. İşlem ağrısız ve acısızdır. Herhangi bir morluğa yol açmaz. Uygulama esnasında ve sonrasında birkaç saat kadar süren hafif bir ısı hissedilir. İşlem esnasında hissedilen ve işlem biter bitmez geçen bir vızıltı sesi duyulur. Tedavi sonunda günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu yöntem vücutta göbek, basenler, iç ve dış uyluk, omuzlar, kollara uygulanabilmektedir. Yıllardır yapılan araştırmalarda ve kazanılan deneyimlerde bugüne kadar uygulamaların önemli bir yan etkisine veya kontrendikasyonuna rastlanmamıştır" şeklinde konuştu.