Ses Okulları'nda 'Gerçek Ana-Babalık' semineri

Samsun Ses Okulları'nda eğitim gören öğrencilerin velileri, 'Başarılı ve Mutlu Çocuklar İçin Gerçek Ana Babalık' seminerinde Sosyolog ve Yazar Polat Doğru ile buluştu

Samsun Ses Okulları Kültür ve Kongre Merkezi’nde İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen 'Başarılı ve Mutlu Çocuklar İçin Gerçek Ana Babalık' seminerinde Sosyolog ve Yazar Polat Doğru, Ses Okulları'nda eğitim gören öğrencilerin velileriyle bir araya geldi. Velilerin büyük keyif aldığı seminerde sosyolog yazar Polat Doğru, 'çocuk-ebeveyn' arasındaki doğru ve hatalı iletişimlerden bahsetti.

VELİLER SORULAR SORDU

Velilere, çocukları ile arasındaki bilmeden yaptıkları iletişimdeki hataları anlatan sosyolog yazar Polat Doğru, hikaye dilinde anlattığı birbirinden güzel örneklemelerle ve gözlemlerle katılımcılardan tam not aldı. Sınava girecek öğrencilere de çeşitli eğitimler veren Polat Doğru, 'Gerçek Anne-Babalık' için düzenlenen seminerde ebeveynlere oldukça verimli bir eğitim verdi. Veliler, Polat Doğru'yu sordukları çeşitli sorularla seminere renk kattılar.

BATUR TEŞEKKÜR ETTİ

Ses Okulları Kurucu Genel Müdürü Yaşar Batur, 'Başarılı ve Mutlu Çocuklar İçin Gerçek Ana Babalık Semineri'ne katılarak velilere eğitim veren sosyolog yazar Polat Doğru'ya teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Seminere katılan velileri de teşekkür eden Genel Müdür Batur, "Güzel bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz ile anne-baba arasındaki iletişimin verimli ve doğru olması çocuklarımızın eğitim hayatlarına da olumlu yansıyor. Bu tür eğitimlerimiz devam edecek" dedi.