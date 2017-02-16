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Ses Okulları'ndan yabancı dil öğretmenlerine 'dev çalıştay'

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Ses Okulları'ndan yabancı dil öğretmenlerine 'dev çalıştay'
Samsun Ses Okulları, ulusal bir etkinliğe daha imza attı. Dil Öğrenimi / Öğretimi: Yaratıcı Zeka temalı çalıştay düzenleyen Ses Okulları, İngilizce ve Almanca öğretmenlerine interactive olarak gerçekleşen workshoplarda eğitim verdi

Samsun Ses Okulları, ulusal bir etkinliğe daha imza attı. Ses Okulları Modern Diller Bölümü tarafından bir süredir hazırlıkları devam eden "Language Learning / Teaching: Creative Mind" (Dil Öğrenimi / Öğretimi: Yaratıcı Zeka) temalı çalıştay, Amasya, Vezirköprü ve Samsun'da görev yapan İngilizce ve Almanca öğretmenlerinin büyük bir katılımıyla gerçekleştirildi.

EĞİTMENLER YARARLI 
PAYLAŞIMLARDA BULUNDU
Bu bağlamda, bu çalıştayın verimli geçmesini sağlayan Pearson, Express Publishing ve National Geographic Learning yayıncı kuruluşları eğitmenleri Tony Gurr, John Barth ve Dr. Mustafa Polat tamamen interactive olarak geçen workshoplarda katılımcı öğretmenlere çok yararlı paylaşımlarda bulundular. Katılımcı öğretmenler seminerlerin kendileri için çok yararlı geçtiğini belirterek, edindikleri bilgileri sınıflarında kullanacaklarını ve memnuniyetlerini belirttiler. 

ÖĞRETMENLERE SERTİFİKA VERİLDİ

Seminerin sonundaki çekilişle tüm katılımcı öğretmenlere İngilizce kitap ve sözlük dağıtıldı. Katılım belgeleri verilen öğretmenler, Ses Okulları'ndan ayrılırken önümüzdeki yıllarda da benzeri çalışmaların yapılmasını özellikle istediler. Modern Diller Koordinatörü Necdet Keleşoğlu, tüm katılımcılara teşekkür ederek, benzeri çalışmaların sürdürüleceğini belirtti ve sertifika dağıtımıyla toplantı sonlandırıldı.

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