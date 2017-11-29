SESOB BAŞKANINDAN TAŞÇI'YA SİTEM

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güler, Atakum Belediye Başkanı Taşçı'nın 'birlik seçimlerine müdahil olduğunu' öne sürerek, "Herkes işine baksın" dedi

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (SESOB) seçimleri yaklaşırken, seçime müdahale edildiği iddiaları ortalığı karıştırdı.

SESOB Başkanı Eyüp Güler, Samsun’da faaliyet gösteren 72 Esnaf Odasının çatı yapılanması olan birliklerinin 35 bin esnafa birlik ve beraberlik içerisinde hizmet ettiğini belirterek, siyasilerin 'esnafın birlikteliğinden' elini çekmesini istedi.

Ahilik Kültürünün yaşatılıp sonraki nesillere aktarılmasında öncülük eden esnaf odalarının önümüzdeki Ocak ayında kongre sürecinin başlayacağını belirten SESOB Başkanı Güler, "72 Odamız kendi içerisinde seçime gidecek ve en sonunda Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanını seçecektir. Seçimlerimizin yaklaştığı bu günlerde Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın seçimlere müdahele etmeye çalıştığı duyum ve tespitlerimiz vardır. Bu durum bizleri son derece üzmüştür. Bu Belediye Başkanının bizim işlerimize karışacak kadar zamanı ve aklı olduğuna göre Atakum Belediyesinin hiçbir problemi yok galiba. Atakum’da her şey sütliman mı?" diye sordu.

CUMHURBAŞKANI NE DİYOR BAŞKAN NE YAPIYOR

Güler Başkan Taşşçı'ya sitem dolu açıklamasında, "Başkan önce kendi Belediyesini düzeltsin sonra bizim işlerimize bulaşsın. Hangi akla hizmet ederek oda seçimlerine müdahele etmeye çalışıp, mevcut başkanlarımızın karşısına aday çıkarma gayreti içerisine girdiğini anlamak mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda sivil toplum kuruluşlarının önemine vurgu yaparak, STK’ larla ilişkilerin sıcak tutulmasını, partisine talimat olarak verdiğini biliyoruz. Gönlümüze girmek yerine seçimlere müdahale edilmesi kabul edilemez" dedi.

HİÇ BİR GÜÇ ESNAF BİRLİĞİNİ BOZAMAZ

Eyüp Güler şöyle devam etti: Belediye Başkanı Taşçı'nın, esnaf odalarının seçimine müdahele etme girişimine karışması, bağlı olduğu partinin başındaki insanların eylem ve söylemlerine aykırı hareket etmesi ne anlama gelmektedir. Bizim teşkilatımız güçlüdür. Bu teşkilatın gücünü 15 Temmuz öncesi ve sonrası göstermiş bulunmaktayız. Bizi hiçbir güç parçalayamaz. Gücümüze güç katarak birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz. Kongreli seçimler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ocak ayında başlayacak olan seçimlerimizde aday olan mevcut başkanlarımızın bir kısmi görevlerine devam edecekler ve bir kısmında görev değişimi yaşanabilecektir. Şimdiden kongrelerine hazırlanan oda başkanlarına kolaylıklar diliyorum. Zekeriya FIRAT