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"Sessiz Oluşum" Sergisine Davetlisiniz

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"Sessiz Oluşum" Sergisine Davetlisiniz
Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle "Sessiz Oluşum" adında karma sanat sergisi düzenleyecek.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle "Sessiz Oluşum" adında karma sanat sergisi düzenleyecek.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenecek olan "Sessiz Oluşum" Karma Sanat Sergisi'nde görücüye çıkacak eserler; Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne bağlı Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Gökkuşağı kafe 1-2 ve Engelliler Montaj Atölyesi'nde eğitim alan özel bireyler tarafından hazırlandı.

Sergide öğrencilerin, sanat atölyelerinde emek ve sevgi ile ürettikleri resim, cam, seramik, sabun, mozaik, taş boyama, ahşap boyama resimler, hayal ürünleri olan el yapımı bebekler, maket uçak, el örgüsü, keçeden yapma çeşitli ürünler yer alacak.

Öğrenciler büyük bir özveri ve sabır ile 1 yıl süresince hazırladıkları ürünlerini, her yıl olduğu gibi bu yılda sergileyecekler. Sergi açılışı, 4 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'te, Tepebaşı Belediyesi Atilla Özer Karikatürlü Ev'de gerçekleştirecek.

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