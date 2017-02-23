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SESSİZLİK NEDEN?

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EMİN ÖZTÜRK

Anlaşılıyor ki Samsunspor’a; ‘vurun abalıya’ rolü biçilmiş.

Vuran biliyor ki; Samsunspor’un vereceği tepki sadece ‘inleme.’

Onun da volümü kısık.  Ancak kendisinin duyabileceği kadar...

Bir değil, iki değil, üç değil, on beş değil, yirmi beş değil!

Bu kaçıncı haksızlık?

Bu kaçıncı hakem hatası?

Bu kaçıncı emek hırsızlığı?

Bu kaçıncı takımın kaderiyle oynama?

Kaçıncı?

Yapılan haksızlıkların sayısını anımsayan var mı?

Hoca, hesabı öteki dünyaya bırakıyor.

Yönetim sessiz…

Bunun nedenini bilen var mı?

Haksız susar, haklı konuşur.

Haklı olduğumuz gün gibi ortadayken bu suskunluk neden?

Bu zamana kadar sessiz kalındı da Samsunspor’un kazancı ne oldu? Kocaman bir hiç…

Üstüne üstlük tepkisiz oluşumuz, Samsunspor üzerinde hesabı olanlara cesaret verdi. Haksızlıklar katlanarak, çoğalarak geldi.

Mersin İdmanyurdu maçından sonra hangimiz yönetimden sert bir açıklama beklemedi?

Televizyonlardaki maç yorumcuları, yerel ve ulusal basındaki haber merkezleri, köşe yazarlarında ses var, yönetimde tık yok!

Ses vererek gücendireceğimiz birileri mi var?

Bugüne kadar gördük ki TFF nezdinde yapılan girişimler bir yere varmıyor. Belli ki çalınan kapılardan sadece nasihat alınıyor. Bari basın toplantısı düzenleyerek taraftarın hislerine tercüman olsaydınız.

Çok mu zordu bir basın toplantısı düzenlemek?

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