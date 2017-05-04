Sevdiği Kız Ayrılınca Bunalıma Giren Genç Kendini Bıçakladı

Aksaray'da kendisinden ayrılan kız arkadaşının barışma teklifini kabul etmemesi üzerine bunalıma girdiği iddia edilen genç, kendini karnından bıçaklayarak...

Aksaray'da kendisinden ayrılan kız arkadaşının barışma teklifini kabul etmemesi üzerine bunalıma girdiği iddia edilen genç, kendini karnından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi 3812 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızdan ayrılan 21 yaşındaki A.Ş., barışmak için kız arkadaşının evine gitti. Burada kız arkadaşıyla tartışan A.S. sevgilisini ikna edemeyince yanındaki bıçağı çıkartarak karnına sapladı. Çevredeki vatandaşların olayı görmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı genç, kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.