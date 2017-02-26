Sevgi İzi, Konged’le Antalya’da Kanatlandı

Konyaaltı Gençlik Derdenği(KONGED) tarafından Antalya'ya uyarlanan Sevgi İzi Programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde(AKM) gerçekleştirildi.

Konyaaltı Gençlik Derdenği(KONGED) tarafından Antalya'ya uyarlanan Sevgi İzi Programı, Atatürk Kültür Merkezi'nde(AKM) gerçekleştirildi. 200'ü aşkın özel bireyin ailesiyle birlikte gittiği program, Kepez Engelli Vakfı Mehteran Takımı'nın gösterisiyle renklendi.

Tv programcısı Müge Anlı'nın "Sevgi İzi" Projesi, KONGED Kadın Komisyonu'nun Antalya'ya uyarlamasıyla, Türkiye'de yapılan en geniş katılımlı Sevgi İzi Programı oldu. 200'ü aşkın özel bireyin, kaybolmasını engellemek amacıyla sol koluna sayı işletildi. İşletilen numaralar, www.benibuldular.com'a kaydedildi ve herhangi bir kişinin kaybolması durumunda Emniyet, jandarma ya da hastanelerde koluna işlenen sayı ile özel bireyler bulunabilecek.

"Engellilere her alanda destek olunmalı"

Sevgi İzi Programı Protokol Töreni'nde konuşan KONGED Kadın Komisyonu Başkanı Av. Yağmur Burçin Sayın, proje kapsamında bir özel bireyin kendisine ulaştırdığı mektubu okudu. KONGED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu, çocukların engellerinden dolayı diğer çocuklarla birlikte zaman geçiremediğini hatırlatarak, "Çocuklar oyun oynarken onlar uzaktan seyrediyor. Konuşmayı becerebilenler sözlerle, konuşamayanlar elleriyle, gözleriyle veya vücut dilleriyle annelerine yalvarıyor, "Beni de oraya götür, ben de onlarla oynayacağım" diye. Sen engelli çocuklara diğer çocukların onlarla neden oynamak istemediğini açıklayabilir misin?" diyerek, engellilere her alanda destek olmak gerektiğini söyledi.

Program Özel Antalya Akdeniz Güneşi Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrenim göre özel çocukların sıra gecesi ve Keper Engelli Vakfı Mehteran Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.