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Sevgililer Günü, Soğuk Havaların Vurduğu Çiçekçilerin Cam Simidi Oldu

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Sevgililer Günü, Soğuk Havaların Vurduğu Çiçekçilerin Cam Simidi Oldu
Gaziantep'te 14 Şubat Sevgililer Günü, soğuk geçen kış mevsimi nedeniyle zor günler yaşayan çiçek satıcılarının can simidi oldu.

Gaziantep'te 14 Şubat Sevgililer Günü, soğuk geçen kış mevsimi nedeniyle zor günler yaşayan çiçek satıcılarının can simidi oldu.

Gaziantep'te kış mevsimi nedeniyle çiçek satan esnaf adeta sinek avlıyordu. Zor günler yaşayan çiçek satıcılarının imdadına 14 Şubat Sevgililer Günü yetişti. Sevgililere özel günde tezgahlarını bugüne özel çiçek ve hediyelik eşyalarla donatan esnaf, satışların da iyi gitmesi nedeniyle rahat bir nefes aldı. 14 Şubat Günü nedeniyle yüzü gülen esnaf, bu günün kötü giden işlere can simidi olduğunu ifade etti.

En çok talep kırmızı güle

Çiçekçi dükkanı sahibi Lokman Sonar, 14 Şubat'ta satışların iyi olduğunu söyleyerek, hareketliliğin yıl boyunca sürmesi temennisinde bulundu. Sevgililer Günü'nde en çok talep edilen çiçeğin ise kırmızı gül olduğunu belirten Sonar, "Tezgahlarımızı hazırladığımız çiçeklerle donatıyoruz. Canlı güller diğer güllere oran daha çok ilgi görüyor. Fiyatlarımız, soğuk seyir eden havalar nedeniyle biraz daha arttı. Soğuk hava bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Artan fiyatlar de üzerine çabası oldu. Yine de çok pahalı sayılmaz, 10-20 TL civarında satıyoruz. En çok talep kırmızı gül gördü. Bu mevsim itibariyle kırmızı gül daha çok talep görüyor. Bir de bunların yanında sade gül, demet gül, cam vazo ve orkide güller vatandaşlarımız tarafından talep edilen çok ürünlerimiz oldu" dedi.

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