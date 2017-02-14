Sevgililer Günü’nde 10 Çift Buz Pistinde Hayatlarını Birleştirdi

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Sultangazi'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 10 çiftin nikahı buz pistinde kıyıldı.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Sultangazi'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 10 çiftin nikahı buz pistinde kıyıldı. Patenlerini giyen çiftlerin ilk danslarını buz pistinde yapması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Sultangazi Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 10 çiftin nikahı Atatürk Bulvarı'nda bulunan buz pistinde kıyıldı. Nikah törenine Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, gelinler ile damatlar ve aileleri katıldı. Çiftlerin nikahlarını kıyan Başkan Altunay, çiçeği burnunda çiftlere ömür boyu mutluluk dilerken gelinlerin buz patenlerinden dolayı damatlarının ayağına basamaması pistte komik anlar yaşattı.

Onlarca çiftin arasından 14 Şubata tarih alabilmeyi başaran çiftler, nikahlarının kıyılmasının ardından ilk danslarını da ayaklarında patenlerle buz pistinde yaptı. Profesyonel olarak buz pisti yapan bir gelinin bembeyaz gelinliğiyle buzda paten kayması beğeni kazanırken damatların ise zor anları çiftlerin yakınlarına eğlenceli dakikalar yaşattı. İlk dansın sonrasında hep birlikte düğün pastasını kesen çiftler hem buz pistinde hem de Sevgililer Gününde evlenmenin tadını çıkardı.

"Bugün akın ediyorlar çünkü akılda kalıcı bir gün"

14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek için çiftlerden yoğun bir talep aldıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Buz pistinde nikah için 10 çift müracaat etti ama nikah salonlarımızda bir 65 çift daha var. Bugün akın ediyorlar çünkü akılda kalıcı bir gün. Biz 14 Şubat Sevgililer Gününde evlenmiştik gibi bir not düşecekler. Bu manada onlar için çifte mutluluk sayılır. Gençlerimize önceden kurs verilerek, gelin ve damat buradan tecrübe edinerek bu patenleri giyiyorlar. Bir çiftimizin böyle bir talebi oldu ama bir şeyin eksikliğini gördük. Gelin hanım damadın ayağına bir türlü basamadı çünkü pateni bir taraflı bırakınca düşüyor, ayak basma olmadı galiba" dedi.

"Hem Sevgililer Günü hem buz pistinde nikah kıydık"

Nikahlarının buz pistinde kıyılmasının çok farklı bir duygu olduğunu ve çok mutlu olduğunu dile getiren gelin Zeynep Çoban, "Titreme tuttu, üşüyorum da ayaklarım buz gibi buz pistinde evlenmeyi hiç hayal bile etmedim, aklımdan bile geçmedi. Ama benim için çok güzel bir şey oldu. Hem Sevgililer Günü hem buz pistinde nikah kıydık" diye konuştu.

"Bir salonda evleneceğimizi düşünüyordum şuan buz pistindeyiz"

Sevgililer Günü'nde evlenmeyi çok istediğini ancak buz pistinde olacağını hayal etmediğini ifade eden damat Engin Düzgün, "Hayalimdeki evlenme şekli böyleydi, Sevgililer Günü'nde nikahımızı yapmaktı. Nasip oldu, çok mutluyum. 14 Şubatı alabilmek için özellikle çok uğraştım, çabaladım. Hiç aklıma gelmezdi, bir salonda evleneceğimizi düşünüyordum şuan buz pistindeyiz" ifadelerini kaydetti.

Sevgililer Günü'nde buz pistinde dünya evine giren çiftlere nikah öncesinde herhangi bir sakatlık yaşanmaması için buz pateni dersleri verilerek pratik yaptırıldı. 10 çiftin nikahının kıyıldığı törende kimi çiftler buz pistinde düzgün bir şekilde kaymayı başarırken kimileri de birbirine tutunarak eğitmenlerin yardımıyla pistte yürümeye çalıştı.