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Sevgililer Günü’nde Avm Ortasında Evlenme Teklifi

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Sevgililer Günü’nde Avm Ortasında Evlenme Teklifi
14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bir AVM'de düzenlenen dans gösterisi sürpriz bir evlenme teklifine sahne oldu.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bir AVM'de düzenlenen dans gösterisi sürpriz bir evlenme teklifine sahne oldu.

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 67 Burda AVM'de dans gösterisi düzenlendi. AVM'nin giriş katında Latino De Diamente dans kulübünün Tango, Zumba ve Bachata gösterileri ile keyifli zaman geçirildi. Dans gösterisinin sonunda sahneye çıkan 27 yaşındaki Önder Polat, 2 yıldır birliktelik yaşadığı 26 yaşındaki Bahar Akbulut'a evlilik teklif etti. Gösteride adının söylenmesi ile birlikte alana çıkan Polat, kız arkadaşını yanına çağırdıktan sonra cebinden çıkardığı yüzükle diz çöktü. Yüzlerce kişinin önünde "evet" cevabı alan Polat ve Bahar çifti ardından uzun süre birbirlerine sarıldılar.

Kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Bahar Akbulut, "Aslında uzun süredir böyle bir şey bekliyordum ama böyle bir şey beklemiyordum. Çok büyük bir sürpriz oldu heyecandan konuşamadım hala titriyorum çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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