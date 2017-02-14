Sevgililer Gününde Evlendiler

Erzurum'da Emrah Korkmaz ve Şeymanur Karslıoğlu çifti "14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendiler.

Erzurum'da Emrah Korkmaz ve Şeymanur Karslıoğlu çifti "14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendiler.

Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Emrah Korkmaz ve Şeymanur Karslıoğlu çifti "14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir ömür birlikteliğe imza attı. Yakutiye Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törende yeni evli çiftlerin nikahını Evlendirme Memuru Mensur Akdemir kıyarken şahitliğini ise, Fethullah Karslıoğlu ve Yusuf Korkmaz yaptı. Nikah kıyıldıktan sonra çifte günün anlam ve öneminden dolayı hediyeler takdim edildi. Yeni çifte mutluluklar dileyen Evlendirme Memuru Mensur Akdemir, " Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Türkiye Cumhuriyetinde kutlanan bir gündür. Belediye olarak Türkiye'de sadece biz yapıyoruz diyebiliriz. Biz bunu her yıl yapıyoruz yani artık gelenek haline getirdik diyebiliriz. Sizlerde gördünüz çiftimizin nikahını kıydık ve günün anlamından dolayı kendilerine hediyelerimiz verdik." dedi.