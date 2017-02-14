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Sevgililer Günü’nde Evlenen Terörle Mücadele Polislerine Kelepçe

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Sevgililer Günü’nde Evlenen Terörle Mücadele Polislerine Kelepçe
14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren terörle mücadele polislerinin nikahını kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çifte kelepçe...

14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren terörle mücadele polislerinin nikahını kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çifte kelepçe takarak bir ömür ayrılmamaları temennisinde bulundu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görev yapan polis memurları Bursalı Gül Mızıkacı ile İzmitli Gülhan Gürler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılan nikahla dünya evine girdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kıydığı nikahta, polis çifte Terörle Mücadeleden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Güray Acar şahitlik etti. Nikahın kıyılmasının ardından Belediye Başkanı Tahmazoğlu, çift ve şahitler ayağa kalktı. Evlilik cüzdanını çifte verecek olan Tahmazoğlu, "İşlemler tamamlandı. İnşallah sizi öyle bir bağlayacağız ki bir daha ayrılmayacaksınız" dedi. Damat Gülhan Gürler'in "inşallah" demesi üzerine ise Belediye Başkanı Tahmazoğlu, "Getirin şu kelepçeyi" diyerek kelepçeyi istedi.

Çifti bileklerinden birbirine bağlayan Tahmazoğlu, "Bu birlikteliğiniz hiç bozulmasın. Gönülden bağlanan çifti hem nikah akdi ile hem de kelepçe ile bağladık. İnşallah artık bir daha ayrılmazlar" dedi. Başkan Tahmazoğlu, kelepçenin anahtarını ve aile cüzdanını polis memuru olan gelin Gül Mızıkacı'ya teslim etti.

Daha önce kelepçe takmaya alışkın olan çift, ilk kez bileklerine kelepçe takıldığını belirterek, "14 Şubat'ta evlendiğimiz için çok mutluyuz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Merasimin bitmesinin ardından çiftin kelepçeleri yakınları tarafından açıldı.

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