Sevgililer Günü’nde İntihar Etti

Şişli Mecidiyeköy'de kısa süre önce sevgilisinden ayrıldığı ve bu nedenle bunalıma girdiği iddia edilen bir genç, evinin penceresinden atlayarak intihar...

Şişli Mecidiyeköy'de kısa süre önce sevgilisinden ayrıldığı ve bu nedenle bunalıma girdiği iddia edilen bir genç, evinin penceresinden atlayarak intihar etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Kekik Sokak üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci olduğu öğrenilen Y.Ö. (24), 7 yıllık sevgilisinden kısa süre önce ayrıldı. Bunalıma giren genç, yaşadığı dairenin penceresinden atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alan ev arkadaşları binaya geldi

Ev arkadaşları olduğu öğrenilen 2 kişi ise bir süre sonra olay yerine geldi. Y.Ö'nün 7 yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden kısa süre ayrıldığı ve bu nedenle bunalıma girdiği öğrenildi. Olayı duyan bir kadın, "Ambulans geldi, dışarıya çıktım çocuğun atladığını öğrendim gençmiş. Burada oturuyormuş, atlayınca ölmüş" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.