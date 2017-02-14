Sevgililer Günü’nde Nikâh Bereketi

Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftler, Altındağ Belediyesi nikâh salonlarına akın etti.

Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftler, Altındağ Belediyesi nikâh salonlarına akın etti. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen 50 çift, soluğu Altın Nikâh Sarayı ve Oda Nikâh Salonu'nda aldı. Ankara'nın en çok tercih edilen nikâh salonları, her yıl olduğu gibi bu yıl ki Sevgililer Günü'nde de doldu taştı.

"Bu mekânı mutlaka görmelisiniz"

Günün ilk nikâhlarından biri Gökhan Ak ve Neslihan Ak çiftine kıyıldı. Çiftin "Evet" sesleri Hamamarkası sokaklarında yankılandı. Ak çifti, 14 Şubat'ta evlendikleri için bu günün asla unutulmayacağını dile getirdi. Altındağ Belediyesi Nikâh Konağı'nı özellikle seçtiklerini söyleyen çift, bu mekânın hem ekonomik hem de çok estetik olduğunu belirtti.Neslihan Ak, nikâh konağının ambiyansından çok etkilendiğini sözlerine ekleyerek, evlenmeyi düşünen çiftlere"Evlenecek olan arkadaşlar, burayı mutlaka görmelisiniz" sözleriyle seslendi.

"Çok doğru bir tercih yaptık."

Mutluluğa ilk adımı atan Mehmet Tuğrul Kum ve Fatma Kum çifti ise çok özel bir mekânda evlendiklerini dile getirdi. Altındağ Belediyesi'nin kendilerini çok iyi karşıladığını ifade eden Mehmet Tuğrul Kum, "Burada evimizdeymişiz gibi ağırlandık." dedi. Kum çifti, bu mekânı tüm arkadaşlarına anlatacaklarının altını çizdi. Ankara'da çok sayıda nikâh salonu gezdiklerine dikkat çeken Mehmet Tuğrul Kum, Altındağ Belediyesi'ne ait bu mekânı seçerek çok doğru bir tercihi yaptıklarını vurguladı.