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Sevgililer Günü'nde 'Vatan Sevgisi' beratı

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Sevgililer Günü'nde 'Vatan Sevgisi' beratı
Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamayı Amasya’da başlatan Belediye Başkanı Cafer Özdemir, toprağı vatan yapan şehitlerimizin kıymetli ailelerine Sevgililer Günü'nde 'Sizin Sevginiz Vatan Sevgisi Doğurdu' beratı verdi

15 Temmuz gecesi TürkSat Kampusu'nda FETÖ’cü hain askerlerin şehit ettiği personel Ahmet Özsoy, televizyon yayınlarının kesilmesini engelleyerek, vatan, bayrak ve millet adına şehit düşmüştü. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir de, demokrasi şehidi Ahmet Ersoy’un annesi Arife Özsoy ve babası Tahsin Özsoy’u ziyaret ederek, onlara “İyi ki varsınız, sizlerin sevgisi, vatan sevgisi doğurdu" dedi. 

Başkan Özdemir, "Vatan, bayrak ve millet uğrunda canlarını feda etmekte bir an olsun tereddüt etmeyen ve şehitlik şerefine ulaşan şehitlerimizin aileleri bizlere en büyük emanettir. Al bayrağımızı hiçbir koşul altında yere düşürmeyeceğiz, ezanlarımızı asla dindirmeyeceğiz" diye konuştu. Özdemir, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde bizim 14 Şubat’a bakış açımız 'vatan sevgisi' oldu. Millet olarak varlığımız devletimiz, bayrağımız ve vatan sevdamızın yolunda canlarını feda edenleri minnetle anarak, bize emanet bıraktıkları ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimizin sevgileri büyük bir vatan sevgisi doğurdu" diye konuştu.  

Ferhat LAP / AMASYA

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