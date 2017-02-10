Samsun'un Atakum ilçesinde "Sevgililer Günü"ne özel "Şans Yolu" etkinliği düzenlenecek.

Samsun'un Atakum ilçesinde "Sevgililer Günü"ne özel "Şans Yolu" etkinliği düzenlenecek.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) Sevgililer Günü'ne özel düzenleyeceği kampanyayla ziyaretçilerini hediye yağmuruna tutmaya hazırlanıyor. Yeşilyurt AVM'den "Şans Yolu" etkinliğiyle ilgili yapılan açıklamada, "Başlama işaretiyle birlikte, platformda bulunan kırmızı ışıklara yakalanmadan oyunu tamamlayan yarışmacılar final ödülünü kazanma fırsatı yakalayacak. Oyunun birinci turunu tamamlayıp devam etmek istemeyen yarışmacıların birinci tur ödülü, oyunu tamamlayamayan yarışmacıların da teselli ödülü kazanacağı etkinlikte ziyaretçiler eğlenirken sürpriz hediyeler de kazanabilecekler. 12-14 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek kampanyada toplamda ya da tek seferde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahipleri fiş ya da faturalarını danışma bankosuna işletip, food court katında kurulacak olan platformda "Şans Yolu" oyununu oynayabilecek. Ayrıca 24 Mart'a kadar devam edecek olan BMW kampanyasına çekiliş hakkı da kazanabilecek" denildi.